Много смертей: HBO приоткрыл завесу тайны финала "Игры престолов"

Заключительный восьмой сезон популярного телесериала не разочарует зрителей, обещают его создатели

В восьмом, заключительном сезоне популярного американского телесериала "Игра престолов" погибнет много персонажей, однако финал саги не станет разочарованием. Об этом руководство телеканала HBO, занимающегося съемками, рассказало на медиаконференции INTV в Израиле, сообщает издание Variety.

Старший вице-президент HBO Франческа Орси, в частности, поведала о том, как съемочная группа сериала знакомилась со сценарием финального сезона.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого, они (персонажи - ред.) погибают один за другим", - сказала она.

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По словам Орси, после прочтения сценария все члены съемочной группы "аплодировали в течение 15-20 минут", у них на глазах были слезы.

Начало трансляции восьмого сезона "Игры престолов" запланировано на апрель 2019 года. Создатели сериала объяснили дату старта тем, что хотят потратить дополнительное время на качественное создание финальных шести серий.

Сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтезийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории канала HBO.

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