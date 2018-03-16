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Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут в Швейцарии

16.03.2018 01:53
Мировая премьера состоится в рамках крупнейшего в Европе фестиваля документального кино
Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут в Швейцарии
Фото - скриншот с видео

Созданный при поддержке Госкино украинский документальный фильм "Папа - мамин брат" попал в основную конкурсную программу международного кинофестиваля Visions du Reel (Visions of Reality), который пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что мировая премьера ленты также состоится в рамках крупнейшего в Европе фестиваля документального кино. Показы фильма запланированы на 17 и 18 апреля.

"Маминого брата зовут Толик. Мама не желает заниматься дочерью. Толик воспитывает племянницу, несмотря на богемный стиль своей жизни. Девочка называет его папа мамин брат", - раскрыли подробности сюжета в агентстве.

"Папа -мамин брат" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино и получил 100% государственное финансирование в размере 820 тысяч гривень. Автором сценария и режиссером ленты является Вадим Ильков, продюсером - Валентин Васянович.

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 16 картин со всего мира, среди которых и главный призер Берлинале - румынский фильм "Touch me not".


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