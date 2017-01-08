Оккупанты начали в тестовом режиме поставлять газ в Крым

Речь идет о пуско-наладочных работах, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части РФ, сказал член комитета по энергетике Госдумы

Российские оккупанты начали в тестовом режиме поставлять газ на полуостров из Кубани. Об этом сообщают РИА Новости.

Член комитета по энергетике Госдумы Михаил Шеремет отметил, что началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ.

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, Стройгазмонтаж закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", - сказал Шеремет.

По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях уже практически не применяются.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с оккупированным Крымом.

23 декабря президент страны-агрессора, РФ Владимир Путин заявил, что поставки российского газа в аннексированный Крым возможны в ближайшее время.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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