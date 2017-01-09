В Крыму оккупанты сняли ограничения подачи газа на ТЭЦ

ТЭЦ полуострова работают на природном газе на 100%

В оккупированном Крыму ограничения подачи природного газа для крымских ТЭЦ сняты. Об этом сообщают РИА Новости.

"Ограничения подачи газа сняты. Наши ТЭЦ все работают на природном газе на 100%. Мы перешли на наш основной вид топлива, мазутом мы сейчас не пользуемся, он находится в резерве", - пресс-секретарь компании КрымТЭЦ Татьяна Югош.

8 января сообщалось, что началась в тестовом режиме поставка газа на полуостров из Кубани.

23 декабря президент страны-агрессора, РФ Владимир Путин заявил, что поставки российского газа в аннексированный Крым возможны в ближайшее время.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.