Украина улучшила позиции в рейтинге обездоленности - инфографика

По мнению экспертов американского делового издания, за год Украина с третьего места в списке Bloomberg's Misery Index опустилась на седьмое

За год Украина выбралась из топ-тройки самых "обездоленных" стран рейтинга, который ежегодно составляют финансовые аналитики американского делового издания Bloomberg.

В новом рейтинге Bloomberg's Misery Index Украина размещена на седьмом месте с зафиксированный на цифре "19" прогнозируемым индексом инфляции и безработицы в 2017 году.

В прошлом году показатель Украины был на уровне "24,4".

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Инфографика: Bloomberg

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