Опубликован список товаров, разрешенных для перевозки в/из ОРДЛО
В четверг, 16 марта, в газете Урядовый курьер опубликован перечень товаров и продукции, разрешенных для перемещения с и на временно оккупированную территорию.
Перечень утверждается приказом Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц, который вступил сегодня в силу.
В перечень внесено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалф, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и критической инфраструктуры.
С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.
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