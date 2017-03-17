Еврокомиссия советует Украине ускорить создание энергорегулятора

Еврокомиссия напомнила, что принятие закона об энергорегуляторе являлось одной из мер, позволяющих ЕС предоставить Украине 600 млн евро помощи

Еврокомиссия выразила президенту Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману свое недовольство затягиванием имплементации законопроекта о создании прозрачного энергорегулятора. Об этом говорится в письме вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, передает Экономическая правда.

В ведомстве напомнили, что принятие закона об энергорегуляторе являлось одной из мер, позволяющих ЕС предоставить следующие 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине.

"Поэтому сейчас так важно, чтобы внедрение этого существенного закона началось без дальнейших проволочек", - говорится в письме.

Еврокомиссия вспомнила о формуле Роттердам + и поставила под сомнение профессионализм членов НКРЭ.

"Противоречия по недавним решениям энергетического регулятора относительно методологий установления цен на уголь и расчета платы за присоединение к электросети свидетельствуют о том, какое большое значение имеет не только независимость, но и профессионализм и доверие к энергетическому регулятору для привлечения срочно необходимых инвестиций в экономику Украины", - говорится в письме.

Кроме того, в письме также говорится о том, что НКРЭ не пользуется экспертной помощью, которую предлагает ЕС. "Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшей европейской практике", - пишет Шефчович.









Вице-президент Еврокомиссии просит Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии.

"Я уверен, что Кабинет министров Украины и Верховная Рада Украины повторят вашему примеру, подав свои кандидатуры", - отмечается в письме.

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