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Нафтогаз уволил президента Укртрансгаза Прокопива

17.03.2017 22:20
Обязанности президента Укртрансгаза временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко
Нафтогаз уволил президента Укртрансгаза Прокопива
Игорь Прокопив (фото - Укртрансгаз)

Правление НАК Нафтогаз Украины по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО Укртрансгаз Игоря Прокопива. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаз Украины.

Нафтогаз объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента Укртрансгаза, отметили в ведомстве.

Обязанности президента Укртрансгаза временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко.

Укртрансгаз и в дальнейшем намерен обеспечивать надежные поставки газа украинским и европейским потребителям, подчеркнуто в заявлении ведомства.

Прокопив занимал должность президента Укртрансгаза с августа 2014 года.

Ранее Прокопив в интервью СМИ заявлял, что глава НАК НАфтогаз Укрианы Андрей Коболев является креатурой экс-премьер-министра Арсения Яценюка и имеет обязательства перед ним. Нафтогаз Украины приняла решение отстранить от обязанностей Прокопива в середине февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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