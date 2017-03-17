Нафтогаз уволил президента Укртрансгаза Прокопива
Правление НАК Нафтогаз Украины по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО Укртрансгаз Игоря Прокопива. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаз Украины.
Нафтогаз объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента Укртрансгаза, отметили в ведомстве.
Обязанности президента Укртрансгаза временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко.
Укртрансгаз и в дальнейшем намерен обеспечивать надежные поставки газа украинским и европейским потребителям, подчеркнуто в заявлении ведомства.
Прокопив занимал должность президента Укртрансгаза с августа 2014 года.
Ранее Прокопив в интервью СМИ заявлял, что глава НАК НАфтогаз Укрианы Андрей Коболев является креатурой экс-премьер-министра Арсения Яценюка и имеет обязательства перед ним. Нафтогаз Украины приняла решение отстранить от обязанностей Прокопива в середине февраля.
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