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Гройсман пояснил причину отсрочки заседания по Украине в МВФ

20.03.2017 01:46
Гройсман сказал, что МВФ еще будет уточнять макропоказатели из-за влияния блокады
Гройсман пояснил причину отсрочки заседания по Украине в МВФ
Владимир Гройсман

Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса о выделении Украине транша для того, чтобы уточнить макроэкономические показатели. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсманпередает правительственный портал.

По словам Гройсмана, уточнение нужно из-за негативных последствий энергетической и экономической блокады.

"Это еще один вызов для меня как для премьер-министра для того, чтобы с ним справиться", - сказал премьер. 

Ранее Министерство финансов сообщило, что Фонд перенес на короткий срок заседание программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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