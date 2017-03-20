Гройсман пояснил причину отсрочки заседания по Украине в МВФ
Международный валютный фонд перенес рассмотрение вопроса о выделении Украине транша для того, чтобы уточнить макроэкономические показатели. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает правительственный портал.
По словам Гройсмана, уточнение нужно из-за негативных последствий энергетической и экономической блокады.
"Это еще один вызов для меня как для премьер-министра для того, чтобы с ним справиться", - сказал премьер.
Ранее Министерство финансов сообщило, что Фонд перенес на короткий срок заседание программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.
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