Гройсман: Будем закупать уголь в США, Австралии или Южной Африке

По словам премьера, правительство сейчас работает над диверсификацией поставок угля, а также подсчитывает будущие убытки Украины от блокады

Правительство Украины работает над тем, чтобы диверсифицировать поставки угля. Планируется, что закупки угля будут проводиться за валюту в США, Австралии или Южной Африке. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Премьер проинформировал, что на данный момент правительство в сотрудничестве с МВФ работает также над расчетами убытков, которые Украина понесет в результате блокады.

Также Гройсман сообщил, что не присутствовал на заседании СНБО, когда принималось решение о введении блокады.

По словам премьера, решение СНБО было ответом на "украденные боевиками предприятия".

Разницей между блокадой торговли ранее и блокадой, введенной государством, премьер называет наличие теперь "четкого лица" и политиков, "которые должны нести за это ответственность".

19 марта стало известно, что МВФ перенес на короткий срок заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.