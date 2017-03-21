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Гройсман: Будем закупать уголь в США, Австралии или Южной Африке

21.03.2017 02:27
По словам премьера, правительство сейчас работает над диверсификацией поставок угля, а также подсчитывает будущие убытки Украины от блокады
Гройсман: Будем закупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
Владимир Гройсман

Правительство Украины работает над тем, чтобы диверсифицировать поставки угля. Планируется, что закупки угля будут проводиться за валюту в США, Австралии или Южной Африке. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Премьер проинформировал, что на данный момент правительство в сотрудничестве с МВФ работает также над расчетами убытков, которые Украина понесет в результате блокады.

Также Гройсман сообщил, что не присутствовал на заседании СНБО, когда принималось решение о введении блокады.

По словам премьера, решение СНБО было ответом на "украденные боевиками предприятия".

Разницей между блокадой торговли ранее и блокадой, введенной государством, премьер называет наличие теперь "четкого лица" и политиков, "которые должны нести за это ответственность". 

19 марта стало известно, что МВФ перенес на короткий срок заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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