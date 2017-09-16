Проект госбюджета-2018 внесен на рассмотрение Верховной Рады

На сайте парламента пока нет текста законопроекта госбюджета на следующий год

На рассмотрениие Верховной Рады внесли проект государственного бюджета на 2018 год. Он зарегистрирован в парламенте.



Текста законопроекта пока нет.



15 сентября Кабинет министров одобрил проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.



Правительство заложил рост ВВП на уровне 3% при 7% инфляции. Дефицит госбюджета определен в 2,4%. Проект госбюджета предусматривает выделение на безопасность и оборону государства 163 млрд грн.



Доходная часть составит 1,2 трлн грн.



Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, в проекте бюджета определены предложения правительства о повышении заработной платы педагогам на 25% и врачам.



Проект предусматривает с 1 января 2018 года повышение минимальной зарплаты до 3723 грн

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