Проект госбюджета-2018 внесен на рассмотрение Верховной Рады
На рассмотрениие Верховной Рады внесли проект государственного бюджета на 2018 год. Он зарегистрирован в парламенте.
Текста законопроекта пока нет.
15 сентября Кабинет министров одобрил проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.
Правительство заложил рост ВВП на уровне 3% при 7% инфляции. Дефицит госбюджета определен в 2,4%. Проект госбюджета предусматривает выделение на безопасность и оборону государства 163 млрд грн.
Доходная часть составит 1,2 трлн грн.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, в проекте бюджета определены предложения правительства о повышении заработной платы педагогам на 25% и врачам.
Проект предусматривает с 1 января 2018 года повышение минимальной зарплаты до 3723 грн
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