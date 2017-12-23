Коболев: Северный поток-2 позволит РФ начать полноценную войну

Глава НАК Нафтогаз заявил, что завершение строительства Северного потока-2 подорвет экономику Украины и позволит РФ начать полноценную агрессию





"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина - это убрать транспортировки российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", - заявил глава НАК Нафтогаз.





Коболев добавил, что остановка реализации проекта Северный поток-2 является одной из главных задач НАК Нафтогаз на следующий год, и именно 2018 год является решающим в этой борьбе.





"Мы также уверены и получили поддержку в этом от ЕС и американских партнеров, единственным шагом - таким тяжелым и очень эффективным, который может сделать Украина для остановки этого проекта, является привлечение иностранного партнера в управление украинской ГТС", - подчеркнул Коболев.





По словам главы НАК Нафтогаз, украинское законодательство позволяет привлечь таких партнеров, и это должна быть европейская или американская компания, которая имеет "сертификацию с третьим энергетическим пакетом".





В ноябре заместитель госсекретаря Джон МакКаррик в интервью Радио Польши заявил, что проект Северный поток-2, который подвергся критике со стороны США и стран Центральной и Восточной Европы, не будет реализован.

Завершение строительства газопровода Северный поток-2 позволит России начать полноценную военную агрессию против Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев

30 ноября парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода Северный поток-2 через ее территориальные воды.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп до 1 января рассмотрит вопрос о введении санкций против России, предложенных сенатом США, которые распространяются также на компании, участвующие в российских энергетических проектах, таких как Северный поток-2.

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Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Nord Stream 2 AG, занимающейся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Ранее сообщалось, что половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.