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Коболев: Северный поток-2 позволит РФ начать полноценную войну

23.12.2017 17:40
Глава НАК Нафтогаз заявил, что завершение строительства Северного потока-2 подорвет экономику Украины и позволит РФ начать полноценную агрессию
Коболев: Северный поток-2 позволит РФ начать полноценную войну
Андрей Коболев
Завершение строительства газопровода Северный поток-2 позволит России начать полноценную военную агрессию против Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина - это убрать транспортировки российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", - заявил глава НАК Нафтогаз.

Коболев добавил, что остановка реализации проекта Северный поток-2 является одной из главных задач НАК Нафтогаз на следующий год, и именно 2018 год является решающим в этой борьбе. 

"Мы также уверены и получили поддержку в этом от ЕС и американских партнеров, единственным шагом - таким тяжелым и очень эффективным, который может сделать Украина для остановки этого проекта, является привлечение иностранного партнера в управление украинской ГТС", - подчеркнул Коболев.

По словам главы НАК Нафтогаз, украинское законодательство позволяет привлечь таких партнеров, и это должна быть европейская или американская компания, которая имеет "сертификацию с третьим энергетическим пакетом". 

В ноябре заместитель госсекретаря Джон МакКаррик в интервью Радио Польши заявил, что проект Северный поток-2, который подвергся критике со стороны США и стран Центральной и Восточной Европы, не будет реализован.

30 ноября парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода Северный поток-2 через ее территориальные воды.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп до 1 января рассмотрит вопрос о введении санкций против России, предложенных сенатом США, которые распространяются также на компании, участвующие в российских энергетических проектах, таких как Северный поток-2.

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Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Nord Stream 2 AG, занимающейся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Ранее сообщалось, что половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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