В ГФС назвали причину обыска в Киевстаре

Налоговая милиция искала документы, имеющие объективное значение в уголовном производстве

Обыск в офисных помещениях компании Киевстар проведен в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, обыск проведен с целью изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве.

"Работники налоговой милиции во время проведения следственных действий действовали в соответствии с нормами действующего законодательства и нормами Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Также в ГФС отметили, что во время проведения обыска велась видеозапись.

Сегодня генеральный директор компании Петр Чернышов сообщил, что в главный офис Киевстара сегодня пришли с обыском. Он заявил, что компания в течение двух лет судится с Государственной фискальной службой, "которая считает, что Киевстар недоплатил рекордную сумму - почти полтора миллиарда гривен! - в бюджет Украины".

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