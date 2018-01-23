Компании из Одессы присвоили на ремонте дорог 100 млн грн - СБУ

Суд признал компании выновными в уклонении от уплаты налогов в размере пяти миллионов гривень, АМКУ оштрафовал их на 37 млн грн

Группа компаний из Одессы, которая получала заказы на строительство и ремонт дорог в разных регионах Украины, за два года присвоила больше 100 млн грн. Об этом заявляет Служба безопасности.



Как утверждают правоохранители, собственники и топ-менеджеры компаний вступали в сговор с организаторами закупок для получения контрактов. Также они якобы уклонялись от уплаты налогов, завышали стоимость работ и использованных материалов.



Суд доказал уклонение от уплаты налогов в размере пяти миллионов гривень.



По результатам экспертизы, некачественное выполнение подрядчиками работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.



Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний на более 37 млн грн и запретил участие в публичных тендерах на три года.

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