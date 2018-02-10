Опубликован список дорог, где будет проведен ремонт в этом году
Кабмин утвердил список дорог общего пользования государственного значения, которые подлежат строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту в 2018 году и объемы бюджетных средств, которые на это будут выделены. Об этом сообщает Правительственный портал.
"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - говорится в сообщении.
Основные объекты, которые вошли в список:
- М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница,
- М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече,
- Н-11 Днипро - Николаев,
- ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп,
- Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь,
- Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов,
- М-05 Киев - Одесса,
- Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев,
- М-22 Полтава - Александрия и другие.
Также капитальный и текущий средний ремонт будет проведен на дороге Р-46 Харьков - Ахтырка в 2018 году на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн, из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) и стоимостью 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) и стоимостью 762,6 млн грн.
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