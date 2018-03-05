ГТС взята под усиленную охрану из-за конфликта с Газпромом
Охрану объектов украинской газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между Нафтогазом и Газпромом усилили. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает Экономическая правда.
"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", - сказал он.
Он напомнил ситуацию, которая ранее случилась в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом на туркменских газопроводах произошли взрывы.
Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с Газпромом.
1 марта Газпром на 20% снизил давление в газопроводах с российской стороны газотранспортной системы, заявили в Нафтогазе.
После этого Нафтогаз и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочных поставках газа.
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2 марта в Газпроме заявили о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Однако газовый контракт между Украиной и Россией не предусматривает расторжения в одностороннем порядке, напомнил президент Украины Петр Порошенко.
Правительство Германии озабочено и раздражено решением российской компании расторгнуть контракты на поставку и транзит газа.
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