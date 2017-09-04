Panasonic создал приезжающий на голос хозяина холодильник
Японская компания Panasonic представила в Берлине роботизированный холодильник, который реагирует на голосовые команды и самостоятельно перемещается по помещению. Об этом сообщает портал N+1.
Cамоходный холодильник мини-бар по голосовой команде хозяина может самостоятельно подъехать в нужную точку.
Устройство ориентируется с помощью набора датчиков глубины и лазерных сенсоров.
Дополнительно холодильник связан с базой данных, с помощью которой он может рекомендовать закуски, подходящие к хранящимся внутри напиткам.
Неизвестно, планирует ли Panasonic серийный выпуск самоходного мини-бара, или же его создали только для демонстрации технологий.
4 сентября 2017 года сообщалось, что ученые японской компании Vincross создали робота Hexa, которым можно управлять с помощью смартфона. Шестиногий робот оснащен Wi-Fi, камерой и сенсором, поэтому он может передвигаться в заданном направлении самостоятельно. Разработчики планируют сделать робота доступным для широких масс - пока в качестве игрушки.
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