Panasonic создал приезжающий на голос хозяина холодильник

Холодильник также может рекомендовать хозяину закуски, которые бы подошли к хранящимся внутри напиткам

Японская компания Panasonic представила в Берлине роботизированный холодильник, который реагирует на голосовые команды и самостоятельно перемещается по помещению. Об этом сообщает портал N+1.

Cамоходный холодильник мини-бар по голосовой команде хозяина может самостоятельно подъехать в нужную точку.

Устройство ориентируется с помощью набора датчиков глубины и лазерных сенсоров.

Дополнительно холодильник связан с базой данных, с помощью которой он может рекомендовать закуски, подходящие к хранящимся внутри напиткам.

Неизвестно, планирует ли Panasonic серийный выпуск самоходного мини-бара, или же его создали только для демонстрации технологий.

4 сентября 2017 года сообщалось, что ученые японской компании Vincross создали робота Hexa, которым можно управлять с помощью смартфона. Шестиногий робот оснащен Wi-Fi, камерой и сенсором, поэтому он может передвигаться в заданном направлении самостоятельно. Разработчики планируют сделать робота доступным для широких масс - пока в качестве игрушки.

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