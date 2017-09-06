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В Кировоградской области шестеро человек заболели корью

06.09.2017 06:50
Корь зафиксировали в частности у двоих детей - они не были привиты против заболевания
В Кировоградской области шестеро человек заболели корью
Фото: EPA

В Кировоградской области зарегистрировали шесть случаев заболевания корью, из них два - у детей. Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.

Все дети не были привиты против кори. Почти все случаи заболевания завезли с регионов, где фиксируют повышенный уровень заболеваемости - Одесская и Ивано-Франковская области.

В Кропивницком зарегистрировали четверых больных корью, еще двое - в области.

Родителей призывают не отказывать от профилактических прививок и своевременно делать вакцинацию.

В июне в Одессе от кори умер четырехлетний ребенок. 

По данным Министерства здравоохранения, в июне 2017 года корью заболели 473 человека, что почти удвоило количество заболевших с начала года до 962.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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