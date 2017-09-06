В Кировоградской области шестеро человек заболели корью
06.09.2017 06:50
Корь зафиксировали в частности у двоих детей - они не были привиты против заболевания
Фото: EPA
В Кировоградской области зарегистрировали шесть случаев заболевания корью, из них два - у детей. Об этом сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.
Все дети не были привиты против кори. Почти все случаи заболевания завезли с регионов, где фиксируют повышенный уровень заболеваемости - Одесская и Ивано-Франковская области.
В Кропивницком зарегистрировали четверых больных корью, еще двое - в области.
Родителей призывают не отказывать от профилактических прививок и своевременно делать вакцинацию.
В июне в Одессе от кори умер четырехлетний ребенок.
По данным Министерства здравоохранения, в июне 2017 года корью заболели 473 человека, что почти удвоило количество заболевших с начала года до 962.
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