Медреформу сдвинули на июль-2018: нужно время подготовиться

Изначально планировалось, что реформа полноценно стартует 1 января 2018 года, но закон был подписан только перед Новым годом

Ульяна Супрун





По ее словам, с самого начала планировалось, чтобы закон был принят и вступил в силу летом. "Нам нужны были шесть месяцев, чтобы подготовиться к 1 января. Но, как видим, это произошло под конец года, президент подписал закон", - сказала она.



Супрун добавила, что Минздраву нужно полгода, чтобы запустить первый этап реформы. Сначала - создать Национальную службу здоровья, которая будет заказывать и оплачивать медицинские услуги через Государственное казначейство. Конкурс на должность руководителя службы министерство объявит в начале января. "Надеемся, что до апреля будет руководитель, который наберет минимальное количество сотрудников", - отметила она.



С 1 апреля будет готова электронная система E-Health, чтобы пациенты и семейные врачи могли подписывать декларации: "То есть, в апреле начнется программа - врач для каждой семьи, где семья записывается к врачу. А с 1 июля, надеюсь, уже переходим на новое финансирование на первичном уровне. Там, где есть семейные врачи, педиатры, врачи общей практики. Семейные врачи будут получать больше средств на каждого пациента".



И.о. министра уточнила, что для этого надо, чтобы медицинские учреждения перешли на автономизацию и стали некоммерческими коммунальными предприятиями.



На уточняющий вопрос



Супрун уточнила, что пациенты смогут заключать договора с семейными врачами как коммунальных поликлиник, так и частных. Если выбранный врач не оправдает ожиданий, его можно будет заменить: перезаключать декларации разрешат раз в месяц.



Видеоинтервью с Ульяной Супрун можно посмотреть здесь



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: Министерству здравоохранения нужны шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления закона в силу. Президент Петр Порошенко подписал его только вчера, 28 декабря. Об этом во время видеоинтервью для LIGA.net сообщила и.о. министра Ульяна Супрун По ее словам, с самого начала планировалось, чтобы закон был принят и вступил в силу летом. "Нам нужны были шесть месяцев, чтобы подготовиться к 1 января. Но, как видим, это произошло под конец года, президент подписал закон", - сказала она.Супрун добавила, что Минздраву нужно полгода, чтобы запустить первый этап реформы. Сначала - создать Национальную службу здоровья, которая будет заказывать и оплачивать медицинские услуги через Государственное казначейство. Конкурс на должность руководителя службы министерство объявит в начале января. "Надеемся, что до апреля будет руководитель, который наберет минимальное количество сотрудников", - отметила она.С 1 апреля будет готова электронная система E-Health, чтобы пациенты и семейные врачи могли подписывать декларации: "То есть, в апреле начнется программа - врач для каждой семьи, где семья записывается к врачу. А с 1 июля, надеюсь, уже переходим на новое финансирование на первичном уровне. Там, где есть семейные врачи, педиатры, врачи общей практики. Семейные врачи будут получать больше средств на каждого пациента".И.о. министра уточнила, что для этого надо, чтобы медицинские учреждения перешли на автономизацию и стали некоммерческими коммунальными предприятиями.На уточняющий вопрос LIGA.net , означает ли это, что для обычных украинцев реформа начнется 1 июля, Супрун ответила: "В апреле мы бы хотели, чтобы они уже начали подписывать декларации. Но финансирование системы изменится летом. Деньги идут за пациентом - это совсем новая система финансирования, новая парадигма для Украины".Супрун уточнила, что пациенты смогут заключать договора с семейными врачами как коммунальных поликлиник, так и частных. Если выбранный врач не оправдает ожиданий, его можно будет заменить: перезаключать декларации разрешат раз в месяц.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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