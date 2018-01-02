Нобелевский лауреат назвала 5 способов замедлить старение

Биолог изучала свои советы, основываясь на теории старения вследствие укорачивания теломер в хромосомах

Биолог и лауреат Нобелевской премии Элизабет Блэкберн озвучила пять советов, которые помогут замедлить старение организма человека. Об этом сообщает Business Insider.



"Чрезмерное сокращение теломер заставляет нас чувствовать и видеть признаки старения", - сказал Блэкберн. "Оно посылает сигнал: время умереть".



Ее практические советы, основанные на исследовании поведения женщин-матерей, которые воспитывают детей с аутизмом и другими хроническими заболеваниями, позволят увеличить "диапазон здоровья" - количество лет жизни человека без болезней.



Она отмечает, что старение - это, в основном, недостаток наших хромосом. Блэкберн рекомендует, в первую очередь, научиться справляться со стрессом. У стрессоустойчивых женщин в ее исследовании теломеры укорачивались значительно медленнее.



Во-вторых, биолог советует медитировать хотя бы по 12 минут в день. У тех участников ее исследования, кто медитировал на протяжении двух месяцев, замедлилось изменение теломер.



Помимо этого, специалист называет неотъемлемым элементом здоровья общение с соседями, создание семьи (вступление в брак) и возможность иметь друга на всю жизнь.



К тому же Блэкберн советует зарабатывать деньги. Так как ее исследование показало, что у людей с более высоким уровнем доходов теломеры в основном длиннее.



Теломеры - концевые участки хромосом, которые характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.

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