Медики уверяют, что в Николаеве нет эпидемии гепатита А

В областной инфекционной больнице находятся 33 пациента, диагноз подтвержден у 16 ​​человек

В Николаевской областной государственной администрации 4 января состоялся брифинг, на котором чиновники и медики уверяли, что в городе нет эпидемии гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.



"Специалисты, которые приняли участие в брифинге, подчеркивают, что повода для беспокойства нет, сегодня речь не идет об эпидемии, ведь показатели заболеваемости в Николаевской области находятся на уровне ниже среднего показателя по Украине", - говорится в сообщении.



Начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев сообщил, что по состоянию на 9:00 4 января в областной инфекционной больнице находятся 33 пациента. Из них подтвержден диагноз у 16 ​​человек. Еще шестеро детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у одного ребенка.

"Все необходимые лекарства для эффективного и качественного оказания специализированной медицинской помощи в наличии. Также проведено перераспределение лекарственных средств между учреждениями здравоохранения для обеспечения лечения пациентов", - также сказано..

3 января сообщалось, что в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Было госпитализировано шестеро детей. Диагноз подтвердили одному ребенку, остальных обследовали. В областную больницу также госпитализировали 26 взрослых, из них у 15 уже был подтвержден диагноз.



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