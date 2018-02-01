В Японии придумали простой метод диагностики болезни Альцгеймера

Для диагностики опасного заболевания японские исследователи использовали всего полмиллилитра крови

В Японии ученые разработали доступный и простой метод диагностики болезни Альцгеймера путем анализа небольшого количества крови. Об этом сообщает местное издание The Japan Times.

По словам исследователей, новый метод контроля накопления белка в мозге, которое, как принято считать, связано с этим заболеванием, создает возможность для "более широкого клинического подхода и эффективного скрининга населения".

СМИ отмечает, что сейчас накопление бета-амилоидного белка можно проверить с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и исследования спинномозговой жидкости, взятой из поясницы, однако эти методы дороги и болезненны.

Ученые же открыли более простой способ диагностики, для которого необходимо всего 0,5 мл крови. Из этого объема выделяются связанные с бета-амилоидом вещества, которые затем оцениваются путем применения технологии масс-спектрометрии.

По мнению исследователей, этот метод также может быть использован для выяснения вероятности заболевания человека недугом Альцгеймера.

Читайте также: В США ученые создали препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Группа ученых подтвердила свои выводы на практике, проведя исследование среди 232 человек в возрасте 60-90 лет в Японии и Австралии; среди них были как страдающие болезнью Альцгеймера, так и здоровые люди. Диагнозы, полученные с использованием нового метода, почти в 90% случаев совпали с результатами традиционного ПЭТ-сканирования.

В январе 2018 года сообщалось, что ученые показали способность людей замечать признаки болезни на лице.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.