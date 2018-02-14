В Украине запретили сироп от кашля

Гослекслужба запретила продажу, хранение и применение препарата из-за информации о его несоответствии требованиям методов контроля качества

Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и применение сиропа от кашля Пектолван Ц, который производит украинская фармкомпания Фармак. Соответствующее распоряжение от 13 февраля 2018 года опубликовано на сайте Гослекслужбы.

Согласно тексту документа, запрещены реализация, хранение и применение данного сиропа по 100 мл во флаконах №1 с дозировочной ложкой серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.

Отмечается, что решение принято на основании информации от Фармака о "несоответствии требованиям методов контроля качества к регистрационному удостоверению №UA/10675/01/01 препарата по показателю "Описание".

Гослекслужба обращается к субъектам хозяйствования, занимающимся реализацией, хранением и применением лекарств, с требованием проверить наличие у них этого сиропа, изъять его из оборота и вернуть поставщику или производителю.

Читайте также: В Украине запретили таблетки от головной боли Темпалгин

Также ведомство требует от субъектов хозяйствования в дальнейшем не приобретать, не продавать и не применять данный препарат.

В январе 2018 года правоохранители блокировали изготовление и реализацию поддельного медицинского кислорода.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.