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В Луганской области перевернулся автобус: фото

22.12.2016 15:05
В результате ДТП травмы получили пять человек
В Луганской области перевернулся автобус: фото
Фото: facebook.com/csomvd

В Луганской области перевернулся автобус. Об этом сообщает руководитель пресс-службы  ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

ДТП произошло вчера на 236 км автодороги Р-07 Чугуев- Меловое.

В результате ДТП пятеро пассажиров, две женщины и трое мужчин, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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"По предварительным данным 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из Беловодска в Старобельск, управляя технически неисправным транспортным средством (неисправность задней правой рессоры), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание", - отметила Погукай.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

20 декабря сообщалось, что в Кременском районе Луганской области в результате столкновения автобуса с автомобилем травмированы четверо украинских военнослужащих.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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