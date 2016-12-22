В Луганской области перевернулся автобус: фото

В результате ДТП травмы получили пять человек

В Луганской области перевернулся автобус. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

ДТП произошло вчера на 236 км автодороги Р-07 Чугуев- Меловое.

В результате ДТП пятеро пассажиров, две женщины и трое мужчин, получили телесные повреждения различной степени тяжести.





"По предварительным данным 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из Беловодска в Старобельск, управляя технически неисправным транспортным средством (неисправность задней правой рессоры), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание", - отметила Погукай.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

20 декабря сообщалось, что в Кременском районе Луганской области в результате столкновения автобуса с автомобилем травмированы четверо украинских военнослужащих.

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