Штаб: боевики сосредоточили огонь на донецком направлении

Боевики дважды пытались атаковать силы АТО в районе Светлодарской дуги и оба раза были остановлены ответным огнем

За минувшие сутки гибридные войска РФ 22 раза обстреляли силы АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики сосредоточили огонь на донецком направлении. Из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов террористы вели обстрел позиций ВСУ в районе Луганского. Из 82 мм минометов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов велся огонь по Авдеевке, Новгородскому, Верхнеторецкому и Луганскому. Боевики дважды пытались атаковать силы АТО в районе Светлодарской дуги и оба раза были остановлены ответным огнем. Кроме того, из 152 мм артиллерии трижды был обстрелян населенный пункт Мироновка.

На мариупольском направлении из 120 мм и 82 мм минометов боевики обстреливали Красногоровку, Старогнатьевку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82 мм минометов велся огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Жолтому.

22 декабря в штабе АТО сообщили, что за три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня.

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