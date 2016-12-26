"Режим тишины": за сутки боевики 33 раза открывали огонь

За минувшие сутки российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО из различных видов вооружения на всех направлениях

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжают откровенно нарушать минские соглашения, обстреляв за прошедшие сутки позиции украинских военнослужащих 33 раза. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении 25 декабря террористы обстреляли из 122-мм артиллерии Лебединское, из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. Снайперскому огню подверглось Новотроицкое.

На донецком направлении оккупанты из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое, а из стрелкового оружия - Зайцево.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Станица Луганская и Новозвановка.

В ночь на 24 декабря в Донбассе был введен очередной бессрочный режим прекращения огня. Однако террористы не соблюдают договоренности, продолжая обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты.

По состоянию на вечер 25 декабря было зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе.

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