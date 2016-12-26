В штабе заявили о пропаже двух бойцов ВСУ в районе Золотого

Двое военных АТО, возвращаясь на машине из больницы, сбились с маршрута и попали на территорию, контролируемую боевиками. Связь с ними отсутствует

В зоне антитеррористических действий пропали двое военнослужащих Вооруженных Сил. Как сообщает пресс-центр АТО, военные сбились с маршрута, возвращаясь на машине из больницы.

"Около 16:00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ Золотое двое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задания на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Сейчас с ними связь отсутствует", - говорится в сообщении.

Обстоятельства указанного события выясняются, добавили в штабе.

По данным Минобороны, с 18 по 23 декабря в зоне АТО вследствие масштабной эскалации погибли восемь украинских военных, еще один боец попал в плен, однако его судьба пока неизвестна.

За сегодняшний день подконтрольные РФ бандформирования 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщал пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлениях.



Читайте также: Светлодарская дуга: Эксперты не нашли следов пыток на телах

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.