В Нежине возле суда застрелился участник процесса
Под Нежинским судом в Черниговской области в понедельник, 26 декабря мужчина выстрелил себе в висок, узнав о постановлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черниговской области.
Мужчину забрала скорая, в реанимации он умер.
Причину такого поступка выясняют правоохранители.
Открыто уголовное производство по статье - доведение до самоубийства.
На данный момент известно, что в Нежинском суде рассматривали дело с участием погибшего. Судья по иску жены этого мужчины постановил выселить его из квартиры.
"Полицейские, прибывшие на место, установили, что стрелял он из пистолета Флобер. Есть у нас информация, что в Нежинском суде происходил процесс между ним и его женой. Это будем проверять и общаться с работниками суда, чтобы приобщить к материалам уголовного производства", - рассказал глава пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.
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