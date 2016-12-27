В Нежине возле суда застрелился участник процесса

На данный момент известно, что в Нежинском суде рассматривали дело с участием погибшего. Судья по иску жены мужчины постановил выселить его из квартир

Под Нежинским судом в Черниговской области в понедельник, 26 декабря мужчина выстрелил себе в висок, узнав о постановлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Мужчину забрала скорая, в реанимации он умер.

Причину такого поступка выясняют правоохранители.

Открыто уголовное производство по статье - доведение до самоубийства.

На данный момент известно, что в Нежинском суде рассматривали дело с участием погибшего. Судья по иску жены этого мужчины постановил выселить его из квартиры.

"Полицейские, прибывшие на место, установили, что стрелял он из пистолета Флобер. Есть у нас информация, что в Нежинском суде происходил процесс между ним и его женой. Это будем проверять и общаться с работниками суда, чтобы приобщить к материалам уголовного производства", - рассказал глава пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

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