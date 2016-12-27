Расшифрован самописец Ту-154: ошибка пилотирования подтверждается

Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с…ка!" А затем раздается крик: "Командир, падаем!"

В Минобороны РФ провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи. Выводы подтверждают версию об ошибке пилотирования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, пока не установлено.

Официального подтверждения или опровержения этой версии пока нет.

Издание Life со ссылкой на близкий к следствию источник приводит несколько цитат из расшифровки самописца.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с…ка!" А затем раздается крик: "Командир, падаем!", - сообщил источник.

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной.

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