В Овидиополе разыскивают обезглавившего женщину и ребенка мужчину

В Одесской области полиция пытается задержать мужчину, подозреваемого в двойном убийстве и поджоге в поселке Овидиополь

В Овидиополе Одесской области мужчина поджог частный дом после совершенного в нем двойного убийства. В доме были найдены обезглавленные тела 42-летней женщины и двухлетенего ребенка, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о возгорании дома в Овидиополе поступило в полицию вечером. На место были отправлены правоохранители.

По прибытию в одной из комнат дома полиция обнаружила обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка.

"Оба трупа были с отсеченными головами. Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело ч.2 п.1 п.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В полиция заявляют, что в совершении данного преступления подозревается 31-летний житель Овидиополя, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАН белого цвета (госномер ВН 66-91ЕН).



Фото: od.npu.gov.ua

"Введен в действие оперативный план "Сирена". На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника", - говорится в заявлении.

В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого.

Как пишет Думская со ссылкой на свидетелей, подозреваемый якобы поджог дом чиновника, который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Погибшие, по данным издания, якобы являются родственниками чиновника.

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