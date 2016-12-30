На Ровенщине горел частный дом: погибли двое детей

Жертвами пожара стали трехлетний мальчик и годовалая девочка. Мать детей госпитализирована

В Ровенской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в селе Дубины Острожского района поступило в Службу спасения по номеру 101 в четверг, 29 декабря, в 17:05.

Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что горит одноэтажный шлаковый жилой дом размером 12х6 м.

"Еще до приезда спасателей хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына 2013 г.р. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей девочки 2016 г.р.", - сообщили в ГСЧС.

В 18:05 пожар был локализован, а в 18:33 - полностью ликвидирован.

В результате инцидента госпитализирована 22-летняя мать погибших детей.

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По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного отопления. Окончательную причину установит следствие.

29 декабря 2016 года в частном доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.

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