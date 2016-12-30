В Хмельницком после нападения полицейские застрелили мужчину

В результате нападения мужчины на прохожих трое человек получили травмы, полиция делала несколько предупредительных выстрелов

Сегодня утром, 30 января, мужчина, который находился на учете в психдиспансере, напал на местных жителей, а одной из женщин он прокол лицо. Полицейские вынуждены были открыть огонь. Об этом ЛІГА.net сообщила руководитель ГУ Нацполиции в Хмельницкой области Инна Гелега.

"Есть трое пострадавших в результате его нападения с различными ранениями. Очевидцы обратились в полицию", - отметила она.

По ее словам, патруль полиции пытался остановить нападавшего, в руках которого было шило, полицейские делали предупредительные выстрелы, но мужчина на них вообще не реагировал.

"После предупредительных выстрелов полицейские вынуждены были стрелять ему по ногам, но он после этого пытался им оказать сопротивление", - добавила спикер областной Нацполиции.

Она сказала, что от полученных ранений мужчина умер.

"Открыто уголовное производство по статьям 113 ( (покушение на убийство) и 345 (угроза или насилие против сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса, действия полицейских оценит прокуратура", - добавила Гелега.

Это произошло на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой.

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