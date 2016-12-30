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В зоне АТО за сутки ранены трое бойцов

30.12.2016 13:37
По данным Минобороны, за минувшие сутки в результате боев ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения
В зоне АТО за сутки ранены трое бойцов
Александр Мотузяник (фото - mediarnbo.org)

Трое украинских военных ранены в ходе антитеррористической операции 29 декабря. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - отметил Мотузяник.

Мотузяник отметил, что на луганском направлении террористы нарушили режим тишины восемь раз, на донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов, а на мариупольском направлении боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО.

За минувшие сутки боевики 45 раз обстреливали силы ВСУ, активизировались снайперы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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