Сутки в АТО: погибших нет, ранен один украинский военный

Боец АТО получил ранения в Зайцево Донецкой области

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

На луганском направлении вчера зафиксировано три краткосрочных вражеских обстрела: два - в Станице Луганской и один - в Новозвановке. Тяжелое вооружение боевики не применяли.

На донецком направлении серия обстрелов из легкого вооружения со стороны боевиков вчера прокатилась по всем ключевым точкам обороны ВСУ - Луганском, Зайцево, Авдеевке, позиции Шахта Бутовка.

"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов", - сказал Мотузяник.

На мариупольском направлении главной горячей точкой вчера было Водяное.

Вчера там между 12:00 и 14:00 последедовательно со стороны пророссийских наемников был артиллерийский, а затем мощный минометный обстрел.

Основные боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь - Широкино, однако вчера оккупанты нарушали режим тишины и в других местах в Марьинском и Волновахском районах.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе три - из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО было зафиксировано два полета вражеских БПЛА.

Пророссийские наемники 44 раза нарушили режим тишины в течение последних суток.

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