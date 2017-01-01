Штаб: Трое украинских военных ранены

Боевики продолжают обстрел позиций ВСУ по всем направлениям

Гибридные войска РФ продолжают нарушать "режим тишины". Трое украинских военных ранены. Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 на мариупольском направлении, 6 - на донецом и 3 - на луганском. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 82 мм минометов террористы обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Водяное, Павлополь, Лебединское, Марьинку, Новотроицкое.

На донецком направлении из тех же видов оружия боевики открывали огонь по Луганскому, Авдеевке, Троицкому, Зайцево.

На луганском направлении террористы для ведения огня по позициям ВСУ неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - возле Сизого.

Ранее представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что война России в оккупированном Донбассе дорого обходится благодаря санкциям, благодаря жесткой позиции Украины.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.