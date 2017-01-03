В ОРДО пьяный боевик взорвал гранату: ранены мирные жители - ГУР

Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРДЛО

Украинская разведка установила, что в ОРДО пьяный боевик террористической организации ДНР подорвал гранату, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"2 января военнослужащий 100 отдельного мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица", - отметили в ГУР.

Украинская разведка установила очередные факты, подтверждающие низкое морально-психологическое состояние боевиков в ОРЛО.

"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, а также употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - добавили в ГУР.

1 января сообщалось, что пьяный боевик во время конфликта применил ручную гранату, в результате были уничтожены четверо террористов, двое ранены в оккупированном Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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