В прокуратуре сказали, какое оружие применил Пашинский

Примененное депутатом оружие изъято и направлено на экспертизу

У депутата Сергея Пашинского изъято примененное им оружие, патроны и разрешение на него. Об этом в ходе брифинга, который транслировал 112 Украина, заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

"На оружие было разрешение. Соответственно, изъято оружие, изъяты патроны и все, что было у народного депутата по этому оружию. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были", - сказал Чибисов.

Также он сообщил, что Пашинский применил "Глок-19" с патронами 9 мм.

В данный момент в рамках расследования проводится ряд экспертиз.

В новогоднюю ночь Пашинский написал на своей странице в Facebook, что, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Также об этом инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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