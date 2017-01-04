Обрушение дома в Сумах: в ГСЧС рассказали о причинах взрыва

Четверть жителей многоквартирного дома - более 100 человек - были отселены из-за опасности дальнейшего обрушения строительных контструкций

Вчера вечером, 3 января, в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Об этом как о предварительной версии происшествия сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 20:41 в Сумах по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа). В результате взрыва разрушены перекрытия между 6-7 и 7-8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м.), межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этаж. Повреждения различного характера получили пять квартир", - говорится в сообщении.

Подтвердилась информация о погибшей женщине. Двое человек спасены из-под завалов.

За помощью к медикам обратились 10 человек - трое детей и семеро взрослых, из которых восемь после оказания первой помощи от госпитализации отказались. Двое госпитализированы.

Спасатели провели эвакуацию жителей с последующим их расселением: из 432 проживающих в доме граждан 101 человек нуждался в расселении (48 человек отселены в гостиницу, остальные переселились к родственникам).

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