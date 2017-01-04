Многоэтажка в Сумах взорвалась из-за умышленного вмешательства

Специалисты ОАО Сумыгаз зафиксировали умышленное вмешательство в систему газоснабжения

Взрыв в жилом многоквартирном доме в Сумах, в результате которого один человек погиб и 10 были травмированы, произошел в результате умышленного вмешательства в систему газоснабжения дома. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на специалиста по связям с общественностью и прессой ОАО Сумыгаз Анастасию Шимарину.

"По предварительным данным Управления ГосЧС в Сумской области, причиной взрыва по ул. Металлургов, 24 стала утечка природного газа. Специалисты ОАО Сумыгаз зафиксировали умышленное вмешательство в систему газоснабжения ", - отметила она.

По информации специалистов аварийно-диспетчерской службы, газовая система по ул. Металлургов 24 не повреждена.

В квартире, которая, по предварительным данным, является эпицентром взрыва, газовая плита до момента взрыва была отключена. Указанный факт свидетельствует о вмешательстве в систему газоснабжения, что стало вероятной причиной взрыва.

Вчера вечером, 3 января, в жилом многоквартирном доме в Сумах взорвался бытовой газ, в результате чего произошло частичное обрушение здания. Погибла женщина.

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