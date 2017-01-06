В зоне АТО ранен боец, под Луганском обстрел из гаубиц - карта

4 января на луганском направлении фронта началось с мощного обстрела из гаубичных 152-мм орудий: за 10 минут оккупанты выпустили 50 снарядов

За минувшие сутки, 4 января 2017 года, у Вооруженных Сил Украины в зоне боевых действий на востоке страны санитарные потери - один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранение в районе Новозвановки", - сказа полковник.

По состоянию на полночь 5 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





На луганском направлении фронта 4 января началось с мощного обстрела из гаубичных 152-мм орудий. За 10 минут оккупанты выпустили 50 снарядов по позициям сил АТО у села Троицкое. Также неподалеку Новозвановки боевики "положили" по укрепрайону ВСУ 20 минометных мин.

"Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью", - отметили в штабе.

Также в Луганской области военные зафиксировали эпизоды нарушения режима прекращения огня боевиками вблизи Новотошковки, где вел огонь вражеский снайпер, и Станицы Луганской.

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На донецком направлении боевики шесть раз нарушили перемирие, почти все случаи зафиксированы в районах Авдеевки и поселка Луганское. В обоих местах противник стрелял из минометов, выпустил в общей сложности 49 мин. Еще один раз террористы обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ у Зайцево.

В Приазовье обстрелы продолжались по всей линии соприкосновения - от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сёл Водяное и Широкино на побережье моря. Почти все огневые провокации сопровождались обстрелами из стрелкового оружия, только поздно ночью противник выпустил пять минометных мин у Марьинки.

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