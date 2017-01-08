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ГУР: боевики в новогодние праздники обстреляли дома Харцызска

08.01.2017 11:53
Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск против мирных жителей ОРДЛО, сказали в ГУР
ГУР: боевики в новогодние праздники обстреляли дома Харцызска
Фото: EPA
Украинская разведка установила, что боевики террористической организации ДНР в новогодние праздники обстреляли жилые дома в Харцызске. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел жилых домов в Харцызске. Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количества жертв среди местного населения", - отметили в ГУР.

6 января сообщалось, что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в ОРДО местную жительницу.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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