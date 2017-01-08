Боевики обстреляли Красногоровку: погибла девушка

25-летняя девушка погибла в результате минометного обстрела





"Для боевиков ДНР ничего нет святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге Красногоровка - Старомихайловка", - отметил Аброськин.



По его словам, только сегодня удалось тело вывезти.





"Вероятно, что она погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками ДНР подконтрольной Украине территории", - сказал Аброськин.



Он уточнил, что на вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается.







За минувшие сутки путинские наемники в Донбассе 72 раза открывали огонь по силам АТО.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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