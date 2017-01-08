Боевики обстреляли Красногоровку: погибла девушка
08.01.2017 13:58
25-летняя девушка погибла в результате минометного обстрела
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
В результате обстрела со стороны пророссийских наемников на автодороге Красногоровка-Старомихайловка погибла девушка. Об этом у себя в Facebook cообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, только сегодня удалось тело вывезти.
Он уточнил, что на вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается.
"Для боевиков ДНР ничего нет святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса. Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге Красногоровка - Старомихайловка", - отметил Аброськин.
По его словам, только сегодня удалось тело вывезти.
"Вероятно, что она погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками ДНР подконтрольной Украине территории", - сказал Аброськин.
Он уточнил, что на вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается.
За минувшие сутки путинские наемники в Донбассе 72 раза открывали огонь по силам АТО.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:27
-
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров