ГУР: кадровый российский военный расстрелял боевика ДНР
Украинская разведка установила, что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательных действий на линии разграничения", - отметили в ГУР.
Данный факт скрывается, его пытаются представить его как следствие неосторожного обращения с оружием.
8 января украинская разведка сообщала, что террористы после потерь на Светлодарской дуге отказываются находится на боевых позициях.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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