В оккупированном Донбассе продолжаются выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и боевиками

Украинская разведка установила, что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательных действий на линии разграничения", - отметили в ГУР.

Данный факт скрывается, его пытаются представить его как следствие неосторожного обращения с оружием.

8 января украинская разведка сообщала, что террористы после потерь на Светлодарской дуге отказываются находится на боевых позициях.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.