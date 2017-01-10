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Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты: фото

10.01.2017 10:49
В результате осмотра авто обзорная группа обнаружила четыре коллекционные монеты: две монеты 1801 года выпуска, еще две - 1802 и 1776 выпуска
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты: фото

Cтаринные монеты обнаружили вчера на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда совместно с инспектором таможенного поста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Автомобиль Volvo, которым с Украиной ехал гражданин России, остановили для проверки в пункте пропуска Выступовичи-авто".

В результате осмотра в салоне машины, в подлокотнике, обзорная группа обнаружила четыре коллекционные монеты: две монеты 1801 года выпуска, еще две - 1802 и 1776 годов выпуска.



Фото: dpsu.gov.ua

Монеты, которые, возможно имеют историческую и культурную ценность, изъяты и переданы в Государственную фискальную службу. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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