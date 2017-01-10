Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты: фото

В результате осмотра авто обзорная группа обнаружила четыре коллекционные монеты: две монеты 1801 года выпуска, еще две - 1802 и 1776 выпуска

Cтаринные монеты обнаружили вчера на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда совместно с инспектором таможенного поста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Автомобиль Volvo, которым с Украиной ехал гражданин России, остановили для проверки в пункте пропуска Выступовичи-авто".

В результате осмотра в салоне машины, в подлокотнике, обзорная группа обнаружила четыре коллекционные монеты: две монеты 1801 года выпуска, еще две - 1802 и 1776 годов выпуска.









Фото: dpsu.gov.ua

Монеты, которые, возможно имеют историческую и культурную ценность, изъяты и переданы в Государственную фискальную службу.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.