Прокуратура допрашивает Пашинского из-за инцидента со стрельбой
10.01.2017 12:15
Народный депутат Сергей Пашинский прибыл на допрос в Киевскую областную прокуратуру cегодня в 11:00
Сергей Пашинский
Народный депутат от Народный фронт Сергей Пашинский в настоящее время находится на допросе в Киевской областной прокуратуре в связи с инцидентом, когда он применил огнестрельное оружие. Об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе ГПУ.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сказала ЛІГА.net, что детали допроса станут известны позже.
"Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведения следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь", - отметил Пашинский у себя в Facebook.
По его словам, ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов.
"И если хотя бы 5% из них будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно", - подчеркнул Пашинский.
1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.
3 января стало известно, что у Пашинского изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него.
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