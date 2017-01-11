Очередное убийство в Киеве: у подъезда дома расстреляли мужчину

Как сообщили в полиции, вечером 10 января неизвестный выстрелил в мужчину возле дома на Русановском бульваре. Раненый сегодня утром умер в больнице

В Днепровском районе Киева неизвестный расстрелял мужчину у подъезда дома, пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Сообщение о выстрелах и убийстве мужчины возле дома на Русановском бульваре поступило в дежурную часть полиции 10 января 2017 года около 23:30.

На месте происшествия свидетель рассказал правоохранителям, что на улице возле подъезда находились двое мужчин. Один из них, державший в руке пистолет, совершил пять выстрелов и убежал, а другой упал на спину.

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Раненый - 40-летний местный житель - был госпитализирован с огнестрельным ранением головы, груди и плеча. Медики пытались спасти ему жизнь, однако сегодня утром пострадавший скончался.

"Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", - говорится в сообщении.

По факту инцидента начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полиция разыскивает преступника.

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10 января сообщалось о еще одном убийстве в столице: неизвестный застрелил мужчину в подъезде у двери его квартиры в Дарницком районе.

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