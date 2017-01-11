Очередное убийство в Киеве: у подъезда дома расстреляли мужчину
В Днепровском районе Киева неизвестный расстрелял мужчину у подъезда дома, пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
Сообщение о выстрелах и убийстве мужчины возле дома на Русановском бульваре поступило в дежурную часть полиции 10 января 2017 года около 23:30.
На месте происшествия свидетель рассказал правоохранителям, что на улице возле подъезда находились двое мужчин. Один из них, державший в руке пистолет, совершил пять выстрелов и убежал, а другой упал на спину.
Читайте также: В Киеве избили железнодорожника, помешавшего нарисовать граффити
Раненый - 40-летний местный житель - был госпитализирован с огнестрельным ранением головы, груди и плеча. Медики пытались спасти ему жизнь, однако сегодня утром пострадавший скончался.
"Полицейские опросили свидетелей, местных жителей и родственников потерпевшего. Следственно-оперативная группа исследовала место происшествия, изъяла пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль Volkswagen Passat, связку ключей от машины и квартиры", - говорится в сообщении.
По факту инцидента начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полиция разыскивает преступника.
Читайте также: В Киеве в результате стрельбы ранен иностранец - полиция
10 января сообщалось о еще одном убийстве в столице: неизвестный застрелил мужчину в подъезде у двери его квартиры в Дарницком районе.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:03
-
12:44
-
12:39
-
10:20
-
11:16
Новости партнеров
- 163190
- 52096
- 19829
- 18405
- 18344