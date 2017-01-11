Нацгвардия не ведет переговоров по освобождению медсестры

Вся информация о медсестре передана в специализированное подразделение СБУ

Нацгвардия передала всю информацию о захваченной в заложники боевиками медсестре в специализированное подразделение СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Там отметили, что Нацгвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной медсестры, так как это не входит в ее компетенцию.

В сообщении сказано, что вопросами освобождения и обмена заложниками занимается Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции, созданный при СБУ.

"Информация о захваченной медицинской сестре воинской части Нацгвардии передана. Соответствующая работа будет проводиться скоординировано", - говорится в сообщении.

Сегодня пресс-служба полка Азов, который является частью Нацгвардии, сообщила, что в оккупированном Донецке боевики террористической организации ДНР задержали женщину-медика НГУ (воинской части 3057).

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