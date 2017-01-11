Нацгвардия не ведет переговоров по освобождению медсестры
Нацгвардия передала всю информацию о захваченной в заложники боевиками медсестре в специализированное подразделение СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Там отметили, что Нацгвардия не ведет переговоров об освобождении задержанной медсестры, так как это не входит в ее компетенцию.
В сообщении сказано, что вопросами освобождения и обмена заложниками занимается Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции, созданный при СБУ.
"Информация о захваченной медицинской сестре воинской части Нацгвардии передана. Соответствующая работа будет проводиться скоординировано", - говорится в сообщении.
Сегодня пресс-служба полка Азов, который является частью Нацгвардии, сообщила, что в оккупированном Донецке боевики террористической организации ДНР задержали женщину-медика НГУ (воинской части 3057).
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:46
-
17:25
-
17:01
-
16:50
-
16:10
Новости партнеров
- 163467
- 52261
- 51694
- 22196
- 18847