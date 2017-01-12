Бунт в Лукьяновском СИЗО: полиция открыла уголовное производство

В полиции расценивают инцидент как оказание сопротивления работнику правоохранительных органов

Полиция открыла уголовное производство из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

В полиции сообщили, что получили сообщение о конфликте между работниками Лукьяновского СИЗО и заключенными, после чего на место происшествия выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции.



"По прибытию выяснилось, что один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи - в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры", - сообщили в полиции.

Правоохранители расценивают инцидент как нарушение ч.1 ст.342 УК Украины (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа).

Признанному виновным по статье грозит штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

12 января 2017 года сообщалось, что арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Как сообщил волонтер Роман Синицын на странице в Facebook, нападавшие - это бывшие бойцы батальона Торнадо. В полиции пока эту информацию не опровергают, и не подтверждают.

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