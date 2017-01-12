Военные инструкторы РФ в Донбассе самовольно уехали домой - ГУР

В начале года 11 российских армейских инструкторов, которые готовили в Донбассе снайперов и саперов, самовольно уехали из учебного центра боевиков и вернулись в РФ. Об этом сообщает сводка Главного управления разведки в Facebook.

По данным ГУР, причина демарша - недовольство низкой зарплатой и попыткой командования привлечь их к боевым действиям, в том числе для проведения диверсий.

Командование оккупантов избегает огласки этого инцидента из-за возможного роста панических настроений в РФ, угрозы новых терактов и "выяснения отношений" со стрельбой и суицидом (как это было 8 января в Москве) с участием психически неуравновешенных инструкторов.

Зачастую оставшиеся без работы бывшие армейские инструкторы в РФ занимаются активным поиском "трудоустройства по специальности" в ОПГ и ЧВК, отмечает разведка.

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Также, по данным ГУР, 11 января наемник из подразделения гибридной армии РФ, которое расквартировано в Брянке, Виталий Кириенко по кличке "Херсон" дезертировал с передовой. Угрожая оружием, боевик завладел автомобилем мирного жителя для побега.

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