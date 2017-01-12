Памятник полякам во Львовской области был взорван - полиция

По данным правоохранителей, памятный знак в Гуте Пеняцкой был поврежден в результате взрыва неустановленного взрывного устройства

Памятник погибшим от рук нацистов полякам в селе Гута Пеняцкая был поврежден в результате взрыва. Об этом сообщил замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области Николай Самарчук.

"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства - об этом свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают эту версию", - цитирует Самарчука пресс-служба полиции области.

10 января 2017 года правоохранители получили информацию о том, что в Гуте Пеняцкой поврежден памятник полякам - жителям этого села, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году.

Местные СМИ отмечали, что информация об инциденте впервые появилась еще вечером 9 января в российских медиа, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Виновным грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Варшава направит Киеву ноту протеста в связи с актом вандализма в Гуте Пеняцкой.

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